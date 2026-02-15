Sciame sismico nel Tirreno meridionale | scosse anche alle Isole Eolie

Un terremoto di magnitudo 3 si è verificato nel Tirreno meridionale, al largo della Sicilia, causando paura tra i residenti e i pescatori locali. La scossa, che si è avvertita anche nelle Isole Eolie, si è verificata a causa di movimenti tellurici nella zona, che da tempo mostra segni di attività sismica. Nei giorni scorsi, le autorità avevano già segnalato un aumento delle piccole scosse in questa regione.

Negli ultimi giorni il mare a sud della Sicilia è stato interessato da diverse scosse di terremoto, la più intensa a magnitudo 3.9. I sismografi dell'Ingv hanno registrato eventi in rapida successione Una serie di terremoti ha interessato nelle ultime ore il Tirreno meridionale, al largo della Sicilia, con la più intensa registrata a magnitudo 3.9 della Scala Richter. Secondo i dati dell'Ingv, almeno sei scosse superiori alla magnitudo 2 si sono susseguite dalla tarda serata di sabato 14 febbraio fino alle prime ore di domenica 15 febbraio. L'epicentro dei fenomeni è stato sempre in mare: inizialmente a ovest di Trapani, con successive scosse rilevate anche al largo di Ustica e delle suggestive Isole Eolie.