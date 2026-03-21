Nella giornata di oggi, in Sicilia sono state registrate diverse scosse di terremoto, con un evento principale di magnitudo 4.1 a Messina. Le scosse sono state sentite anche a Palermo, contribuendo allo sciame sismico che interessa la regione. Nessuna informazione ufficiale su danni o feriti, ma la sequenza sismica continua a provocare nervosismo tra la popolazione.

La terra continua a tremare in Sicilia. Dopo il terremoto di magnitudo 4.6 registrato nella notte con epicentro alle Isole Eolie, alle ore 19:04 la Sala Sismica dell’Ingv-Roma ha localizzato un sisma di magnitudo 4.1 in provincia di Messina. Un minuto prima, si era verificata un’altra scossa di magnitudo 3.7, a seguire altre due scosse, nella stessa zona, di magnitudo 3.3 e 3.2. Il fenomeno è stato percepito fino a Palermo. Il terremoto a Messina Alle ore 19:04 di sabato 21 marzo, l’Ingv ha registrato un terremoto di magnitudo 4.1 con epicentro due chilometri a sud di Castel di Lucio, in provincia di Messina. Un minuto prima, a 4 chilometri da Pettineo, registrata un’altra scossa di magnitudo 3. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Terremoto di magnitudo 4.1 a Messina, continua lo sciame sismico in Sicilia con scosse sentite fino a Palermo

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