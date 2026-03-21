Teodora non fermarti

L'Olimpia Teodora ha conquistato tre punti con determinazione a Valdarno e ora si prepara a un nuovo ciclo di 20 giorni di allenamenti e partite. La squadra si sta concentrando sulla preparazione in vista delle prossime sfide e sta lavorando intensamente per migliorare le proprie prestazioni. Il team ha annunciato che proseguirà con allenamenti mirati e incontri programmati nel prossimo periodo.

Dopo i tre punti presi con grinta e carattere a Valdarno, l’Olimpia Teodora si tuffa nei 20 giorni decisivi della stagione: due impegni contro squadre in lotta per non retrocedere ( Montespertoli e Riccione ) e i risultati degli scontri diretti delle avversarie, possono creare le condizioni per affrontare la Final Four di Coppa Italia (3 e 4 aprile) con la promozione già in tasca o al massimo bisognosa di un semplice timbro da apporre nelle cinque restanti gare. Oggi, al Pala Costa (inizio ore 17) arriva il Montesport, interessante progetto di polisportiva avviato nella località a 25 km da Firenze. Le toscane sono al settimo posto, ma la formula a quattro retrocessioni del campionato di B1 non le rende ancora sicure del mantenimento della categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Teodora, non fermarti Articoli correlati Leggi anche: Sant’Agostino, non fermarti. Mesola, poche speranze Leggi anche: Arcetana, non fermarti. Il Baiso vuole il sorpasso