Arcetana non fermarti Il Baiso vuole il sorpasso

Oggi si giocano dieci anticipi nel calcio dilettanti reggiano. In Eccellenza, si sfidano due squadre in lotta per la salvezza: l’Arcetana, che ha 25 punti, riceve la Bobbiese, ferma a 20 ed è la prima squadra fuori dai playout. I tifosi sono pronti a seguire da vicino questa partita che può cambiare le sorti di entrambe.

Dieci anticipi oggi per le reggiane del calcio dilettanti. Partiamo dall' Eccellenza con un sfida salvezza: l' Arcetana (25 punti) ospiterà la Bobbiese (20), che è la prima squadra fuori dai playout. Biancoverdi in salute e reduci da quattro partite con tre vittorie e un pari. Alle ore 15 fischierà Michele Aprile di Caserta. Tris per quanto riguarda la Promozione. Nel girone A il Boretto (25) alle ore 14.30 farà visita alla Gotico Garibaldina (37). I reggiani sono a +4 sui playout e tenteranno l'impresa. Arbitrerà Davide Bonazzi di Reggio Emilia. Alle 15, invece, altra trasferta per una squadra nostrana.

