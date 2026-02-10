Tentò di uccidere la ex L’uomo condannato a 7 anni e 4 mesi

Da ilrestodelcarlino.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 41 anni di Castelfranco è stato condannato a 7 anni e 4 mesi di carcere per aver tentato di uccidere la sua ex fidanzata, una donna di 45 anni di Mantova. La donna è stata accoltellata per strada a Guastalla, ma fortunatamente si è salvata. La vicenda ha scosso la zona e ora il processo si è concluso con questa condanna.

Lei, una 45enne mantovana, fu accoltellata dal suo ex fidanzato, un 41enne di Castelfranco (Modena), per strada a Guastalla. Lui non si era rassegnato alla fine della loro storia: dietro quel gesto violento è stata indicata la gelosia come movente sproporzionato e ingiustificabile, secondo quanto riferito in tribunale dal pubblico ministero Denise Panoutsopoulos, che ha ravvisato, tra le aggravanti, anche i futili motivi. La donna si salvò per miracolo grazie a un giovane camionista, che non esitò a bloccare l’aggressore. Per questa violenta aggressione, datata 2 dicembre 2024, ieri è stata emessa la sentenza di primo grado: all’esito del rito abbreviato, il giudice dell’udienza preliminare Luca Ramponi ha condannato l’imputato a 7 anni, 4 mesi e 10 giorni per tentato omicidio, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, facendo decadere quella della minorata difesa della donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tent242 di uccidere la ex l8217uomo condannato a 7 anni e 4 mesi

© Ilrestodelcarlino.it - Tentò di uccidere la ex. L’uomo condannato a 7 anni e 4 mesi

Approfondimenti su Mantova Guastalla

Tentò di uccidere a coltellate l'ex marito della sua compagna, condannato ad 8 anni

Usa, Ryan Routh condannato all’ergastolo: tentò di uccidere Donald Trump

Ryan Routh, l’uomo che nel 2024 aveva provato a uccidere Donald Trump su un campo da golf in Florida, è stato condannato all’ergastolo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

ENG DUBOne Public Insult—And the Legendary Cultivation Supreme Finally Shows Himself

Video ?ENG DUB??One Public Insult—And the Legendary Cultivation Supreme Finally Shows Himself

Ultime notizie su Mantova Guastalla

Argomenti discussi: Tentò di uccidere Trump mentre giocava a golf, Ryan Routh condannato all'ergastolo; Tentò di uccidere la ex. L’uomo condannato a 7 anni e 4 mesi; Tentò di uccidere la madre, condannato a 4 anni e 8 mesi; Tentò di uccidere la ex a coltellate, pena ridotta in Appello.

tentò di uccidere laTentò di uccidere la ex. L’uomo condannato a 7 anni e 4 mesiLa brutale aggressione il 2 dicembre 2024 per strada a Guastalla. La donna si salvò per miracolo grazie a un giovane camionista. Halilovic: Non ho mai avuto una sensazione di liberazione così grande ... ilrestodelcarlino.it

tentò di uccidere laTentò di uccidere la madre, condannato a 4 anni e 8 mesiSi è conclusa con una condanna a 4 anni e 8 mesi l'udienza preliminare nei confronti di un 21enne di Latina che la vigilia di natale del 2024 tentò di strangolare la madre ... ilmessaggero.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.