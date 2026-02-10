Un uomo di 41 anni di Castelfranco è stato condannato a 7 anni e 4 mesi di carcere per aver tentato di uccidere la sua ex fidanzata, una donna di 45 anni di Mantova. La donna è stata accoltellata per strada a Guastalla, ma fortunatamente si è salvata. La vicenda ha scosso la zona e ora il processo si è concluso con questa condanna.

Lei, una 45enne mantovana, fu accoltellata dal suo ex fidanzato, un 41enne di Castelfranco (Modena), per strada a Guastalla. Lui non si era rassegnato alla fine della loro storia: dietro quel gesto violento è stata indicata la gelosia come movente sproporzionato e ingiustificabile, secondo quanto riferito in tribunale dal pubblico ministero Denise Panoutsopoulos, che ha ravvisato, tra le aggravanti, anche i futili motivi. La donna si salvò per miracolo grazie a un giovane camionista, che non esitò a bloccare l’aggressore. Per questa violenta aggressione, datata 2 dicembre 2024, ieri è stata emessa la sentenza di primo grado: all’esito del rito abbreviato, il giudice dell’udienza preliminare Luca Ramponi ha condannato l’imputato a 7 anni, 4 mesi e 10 giorni per tentato omicidio, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, facendo decadere quella della minorata difesa della donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentò di uccidere la ex. L’uomo condannato a 7 anni e 4 mesi

Approfondimenti su Mantova Guastalla

Ryan Routh, l’uomo che nel 2024 aveva provato a uccidere Donald Trump su un campo da golf in Florida, è stato condannato all’ergastolo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

ENG DUBOne Public Insult—And the Legendary Cultivation Supreme Finally Shows Himself

Ultime notizie su Mantova Guastalla

Argomenti discussi: Tentò di uccidere Trump mentre giocava a golf, Ryan Routh condannato all'ergastolo; Tentò di uccidere la ex. L’uomo condannato a 7 anni e 4 mesi; Tentò di uccidere la madre, condannato a 4 anni e 8 mesi; Tentò di uccidere la ex a coltellate, pena ridotta in Appello.

Tentò di uccidere la ex. L’uomo condannato a 7 anni e 4 mesiLa brutale aggressione il 2 dicembre 2024 per strada a Guastalla. La donna si salvò per miracolo grazie a un giovane camionista. Halilovic: Non ho mai avuto una sensazione di liberazione così grande ... ilrestodelcarlino.it

Tentò di uccidere la madre, condannato a 4 anni e 8 mesiSi è conclusa con una condanna a 4 anni e 8 mesi l'udienza preliminare nei confronti di un 21enne di Latina che la vigilia di natale del 2024 tentò di strangolare la madre ... ilmessaggero.it

Tentò di uccidere la ex a coltellate, pena ridotta in Appello: Una leggera riduzione di pena in Appello, che non modifica la prospettiva a quasi vent’anni di carcere rimediati da... facebook

È stato condannato all’ergastolo Ryan Wesley Routh, l’uomo che tentò di uccidere Donald Trump durante la campagna elettorale del 2024 x.com