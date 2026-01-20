A Blevio, nel Como, un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver tentato di truffare una pensionata, fingendosi un maresciallo dei carabinieri. La donna ha reagito prontamente, mettendo in fuga l’uomo e contribuendo all’arresto. L’episodio sottolinea l’importanza di mantenere attenzione e prudenza di fronte a tentativi di frode.

Blevio (Como), 20 gennaio 2025 – Ha cercato di raggirare una pensionata, spacciandosi falsamente per maresciallo dei carabinieri. Ma l'uomo, un napoletano di 33 anni, è stato arrestato dai carabinieri ieri pomeriggio 19 gennaio, grazie alla reazione della donna che lo aggredito riprendendosi i suoi monili. Il broker condannato non ha soldi ma versa 10mila euro per affittare casa in centro La truffa ha avuto inizio quando il figlio della vittima ha ricevuto una telefonata sul cellulare da parte di un soggetto che, qualificandosi come maresciallo dei carabinieri, lo informava che i documenti del padre sarebbero stati utilizzati da alcuni cittadini extracomunitari per commettere violazioni al codice della strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Blevio: cerca di truffare una pensionata, ma lei reagisce e lo mette in fuga. 33enne arrestato

Aggredisce la moglie e tenta di violentarla, il figlio lo picchia e lo mette in fuga: arrestato in ospedaleIn provincia di Reggio Emilia, un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri in ospedale, dove si era recato per medicarsi dopo una colluttazione con il figlio.

Leggi anche: Tenta di rapire una bambina, ma la mamma lo mette in fuga: è caccia all’uomo nell’avellinese

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Cerca di truffare una novantenne. L’anziana lo smaschera, arrestato - Un 46enne pluripregiudicato è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia per la tentata truffa a un’anziana ultranovantenne, fingendosi carabiniere. La signora, ricostruisce la polizia, ha ... lanazione.it

Per contrastare il calo delle nascite in paese si cerca di attrarre le famiglie forestiere - facebook.com facebook