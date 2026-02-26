Parona Lomellina sfondano la saracinesca Ovs ma l' allarme li mette in fuga

A Parona Lomellina, alcuni individui hanno tentato di forzare la saracinesca di un negozio Ovs all’interno di un centro commerciale. Tuttavia, l’attivazione dell’allarme ha provocato la fuga dei malviventi, che sono riusciti ad allontanarsi prima di portare a termine il loro intento. Nessuno è rimasto ferito e il negozio è rimasto intatto.

Parona Lomellina, 26 febbraio 2026 – Avevano preso di mira il negozio Ovs che si trova nel complesso del centro commerciale Bennet di Parona ma l' allarme è entrato in funzione e i ladri hanno dovuto battere in ritirata a mani vuote. È accaduto intorno alle 3 di questa notte. I malviventi hanno utilizzato un carrello elevatore, sottratto poco prima dalla Sicam Tubi che ha sede poco distante, per forzare la saracinesca. A quel punto però la loro azione è stata interrotta dall' attivazione del sistema antintrusione fumogeno che, con la prospettiva dell'arrivo delle forze dell'ordine in pochi minuti, ha consigliato loro di fuggire. Per ostacolarne l'azione i ladri avevano predisposto una barriera con cinghie in corda per camion, sottratte sempre alla Sicam Tubi, all'ingresso dell'area del centro commerciale.