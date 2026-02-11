Spalletti-Juve addio possibile a fine stagione | c’è l’annuncio

La Juventus si prepara a un cambiamento importante. Dopo le voci che circolavano già da qualche tempo, ora sembra ufficiale: Spalletti potrebbe lasciare la squadra a fine stagione. I tifosi sono in allerta, aspettano di capire cosa succederà nelle prossime settimane. La società ancora non ha confermato nulla, ma l’indiscrezione circola con insistenza.

Fulmine a ciel sereno in casa Juventus: l’annuncio riguarda Spalletti e fa tremare i tifosi bianconeri in vista del prossimo anno. Luciano Spalletti ha completamente ribaltato la Juve. Con l’arrivo del tecnico di Certaldo, i bianconeri hanno acquisito una precisa identità e maggiore consapevolezza della propria forza: Yildiz e compagni stanno giocando un grande calcio, producono occasioni da gol a raffica anche se peccano un po’ in concretezza. In ogni caso, a Torino sono tutti soddisfatti dell’operato dell’ex ct della Nazionale italiana e l’obiettivo della dirigenza è il rinnovo. Luciano Spalletti (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La Juventus ha annunciato sui propri canali social che Luciano Spalletti non sarà più l’allenatore della squadra al termine della stagione.

