Tennis | battuto Dzumhur buon esordio per Sinner a Miami

Jannik Sinner ha esordito con successo al Masters 1000 di Miami, sconfiggendo in due set Damir Dzumhur con il punteggio di 6-3, 6-3. La partita si è conclusa al secondo turno e ha visto il tennista italiano prevalere senza perdere un set. Sinner ha dimostrato una buona forma nel suo primo match nel torneo statunitense.

Jannik Sinner ha vinto al suo esordio, direttamente al secondo turno, nel Masters 1000 di Miami, battendo in due set (6-3, 6-3) il bosniaco Damir Dzumhur (n.76 Atp), in poco più di un’ora di gioco. Nel prossimo incontro, l’azzurro se la vedrà col francese Corentin Moutet (n.33) o col ceco Tomas Machac (n.48). 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tennis: battuto Dzumhur, buon esordio per Sinner a Miami Articoli correlati Sinner ingrana la prima a Miami: Dzumhur battuto in due setJannik Sinner non concede nulla al debutto nel Miami Open 2026 contro il bosniaco Damir Dzumhur, n. LIVE Sinner-Dzumhur, ATP Miami 2026 in DIRETTA: esordio contro l’esperto bosniacoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra il nostro... Altri aggiornamenti su Tennis battuto Dzumhur buon esordio per... Argomenti discussi: Buon esordio per Sinner a Miami: il bosniaco Dzumhur battuto in due set. Masters Miami: Dzumhur battuto, buon esordio per Sinner a Miami. 'Contento di aver cominciato così'Jannik Sinner ha vinto al suo esordio, direttamente al secondo turno, nel Masters 1000 di Miami, battendo in due set (6-3, 6-3) il bosniaco Damir Dzumhur (n.76 Atp), in poco più di un'ora di gioco. Ne ... ansa.it Tennis: Masters Miami, Dzumhur battuto, buon esordio per SinnerBuon esordio per Sinner ai Masters di Miami. L'azzurro ha battuto in due set (6-3, 6-3) il bosniaco Damir Dzumhur (numero 76 Atp), in poco più di un'ora di gioco. Nel prossimo incontro, l'azzurro se l ... napolimagazine.com