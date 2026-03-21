Sinner ingrana la prima a Miami | Dzumhur battuto in due set

Jannik Sinner inizia bene il suo cammino al Miami Open 2026, sconfiggendo in due set Damir Dzumhur, giocatore bosniaco e numero 76 del ranking mondiale. Il tennista italiano ha mostrato solidità e determinazione durante l'incontro, senza lasciar spazio a momenti di incertezza. La partita si è conclusa con un risultato netto che testimonia la buona forma dell’atleta azzurro.

Jannik Sinner non concede nulla al debutto nel Miami Open 2026 contro il bosniaco Damir Dzumhur, n. 76 della classifica mondiale. L’azzurro, numero 2 del mondo, si impone con un doppio 6-3 in un’ora e 10 minuti e vola al terzo turno del secondo Masters 1000 stagionale. Il primo, Indian Wells, lo ha vinto: spostandosi dalla California alla Florida, la forma sembra essere rimasta intatta. Sinner ha fatto sembrare la vittoria molto semplice. Il servizio continua a funzionare bene e ha dato il suo apporto anche con 9 ace: l’azzurro ha vinto il 90% dei punti giocati sulla sua prima di servizio. Ha dovuto giusto annullare una palla break a metà del primo set. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner ingrana la prima a Miami: Dzumhur battuto in due set Articoli correlati Sinner avanti a Miami 2026: Dzumhur travolto in due setRoma, 21 marzo 2026 – Nessun patema per Jannik Sinner che ha vinto al suo esordio, direttamente al secondo turno, nel Masters 1000 di Miami, battendo... Leggi anche: Sinner avanza all’Atp Miami 2026: Dzumhur sconfitto in due set