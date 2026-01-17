Alloggi popolari in Campania | nuovo bando aperto domande online da marzo

La Regione Campania ha aperto il nuovo bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) per il 2026. Le domande potranno essere presentate online a partire da marzo, offrendo a chi ne ha diritto l’opportunità di accedere a abitazioni convenzionate. Questa iniziativa mira a favorire l’accesso a alloggi di qualità per le famiglie in condizioni di bisogno, nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Tempo di lettura: 2 minuti La Regione Campania ha pubblicato il nuovo Avviso Pubblico per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) per l’anno 2026. Il bando, approvato con Decreto Dirigenziale n. 430 del 18 dicembre 2025 e pubblicato sul BURC, riguarda le cosiddette case popolari. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online a partire dalle ore 12:00 del 2 marzo 2026 e fino alle ore 14:00 del 15 aprile 2026. Al di fuori di questo periodo non sarà possibile inviare né integrare le richieste. L’accesso alla piattaforma regionale avverrà tramite SPID, CIE o CNS. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

