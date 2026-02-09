Edilizia residenziale il Comune apre la graduatoria per l’assegnazione di nuovi alloggi popolari

Il Comune di Reggio Calabria ha aperto ufficialmente la graduatoria per assegnare nuovi alloggi popolari. Inizia così la fase di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con il bando pubblicato e disponibile per chi cerca una casa. La domanda può essere presentata subito, e le persone in lista attendono di sapere se rientrano tra i beneficiari.

Opportunità per cittadini e lavoratori emigrati; scadenze dal 4 aprile al 3 giugno 2026, a seconda della categoria di partecipanti Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato il nuovo bando per la formazione della graduatoria generale permanente per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La delibera è stata approvata con delibera di Giunta comunale n. 17 del 3 febbraio 2026 e pubblicata all'Albo pretorio con numero 6892026. Il concorso riguarda alloggi di nuova costruzione o comunque disponibili nel territorio comunale, destinati alla generalità dei cittadini, ai sensi della Legge regionale 25 novembre 1996, n.

