Teheran ha dichiarato di non accettare un cessate il fuoco, sostenendo che si tratta di una guerra imposta. La regione si trova in uno stato di tensione crescente, mentre le autorità iraniane affermano di essere impegnate in negoziati con gli Stati Uniti prima che si verificassero determinati eventi. La situazione rimane complessa e in evoluzione, senza indicazioni di una risoluzione immediata.

“Il nostro messaggio è che questa guerra non è la nostra guerra. È una guerra che ci è stata imposta. Stavamo negoziando con gli Stati Uniti quando hanno deciso di attaccarci. Si è trattato chiaramente di un atto di aggressione, un atto illegale, immotivato e non provocato. Ciò che stiamo facendo è semplicemente difenderci. Continueremo a difenderci per tutto il tempo necessario e finché sarà necessario. Pertanto, speriamo che il mondo intero si unisca con una sola voce contro questa aggressione, l’aggressione di Stati Uniti e Israele, e li costringa a fermarla”. Così il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, nell’intervista telefonica rilasciata all’agenzia Kyodo News e rilanciata sul suo canale Telegram. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Teheran: “non accettiamo un cessate il fuoco”

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