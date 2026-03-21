Teheran colpisce le Chagos Washington e Tel Aviv rispondono su Natanz

Teheran ha condotto attacchi alle Isole Chagos, mentre Stati Uniti e Israele hanno risposto con azioni contro il sito nucleare di Natanz. Negli ultimi giorni si sono verificati nuovi scontri nel Medio Oriente, con obiettivi simbolici che indicano la volontà di proseguire le operazioni militari. Le tensioni tra le parti sembrano mantenere alta l’intensità delle azioni sul campo.

Nuovi sviluppi militari arrivano dal teatro mediorientale, con entrambe le fazioni che nelle ultime ore avrebbero condotto attacchi contro obiettivi con un valore politico-simbolico piuttosto significativo, segnalando che la loro determinazione nel continuare il conflitto non è affatto calato. Secondo quanto riferito da funzionari statunitensi citati da diversi media, l’Iran avrebbe lanciato due missili balistici in direzione di Diego Garcia, base militare congiunta di Stati Uniti e Regno Unito situata nell’arcipelago delle Chagos, nel mezzo dell’Oceano Indiano (arcipelago divenuto noto alle cronache negli ultimi mesi per questioni di carattere diplomatico). 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Teheran colpisce le Chagos, Washington e Tel Aviv rispondono su Natanz Articoli correlati Leggi anche: Iran lancia missili contro base Usa-Gb nell’Oceano Indiano, Washington e Tel Aviv attaccano sito nucleare Natanz Missili iraniani su Tel Aviv (due morti) e droni su ambasciata Usa a Baghdad. Israele bombarda il centro di Beirut e Washington colpisce a HormuzUn incendio è divampato all’esterno del complesso dell’ambasciata statunitense nella Zona Verde fortificata di Baghdad, in seguito a un attacco aereo. Contenuti e approfondimenti su Tel Aviv Argomenti discussi: Trump esclude la tregua: Abbiamo vinto. Sì di Londra all'uso delle sue basi per raid nel Golfo. Israele, Teheran colpisce i depositi di carburante per i voli militari all'aeroporto di Tel AvivTeheran ha dichiarato di aver gravemente interrotto i voli e il rifornimento di carburante degli aerei militari israeliani con attacchi ... iltempo.it Guerra Iran-Usa, la diretta. Teheran: Paesi europei obiettivi se si uniscono agli Usa. «Colpita postazione Unifil in Libano, soldati feriti»Diverse esplosioni sono state udite in due fasi poco dopo le 21 a Tel Aviv, dove le sirene di allarme sono state attivate per esortare i residenti a mettersi al riparo dopo che l'esercito israeliano ... ilgazzettino.it