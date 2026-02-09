Infortunio Udogie Gattuso rischia di perderlo per i playoff mondiali

Rischia di perdere i playoff mondiali. Udogie si è infortunato durante l’allenamento, e ora Gattuso deve pensare a come sostituirlo. La nazionale italiana si prepara alle partite decisive, ma l’assenza del difensore potrebbe complicare i piani. La sua condizione si valuta giorno dopo giorno, e il tecnico è già in allerta.

Un infortunio muscolare concentra l'attenzione sul cammino verso i playoff mondiali, imponendo riflessioni immediate sulle scelte future della nazionale. Destiny Udogie, esterno mancino in casa Tottenham, è stato costretto a uno stop significativo: una lesione al bicipite femorale ha guidato il percorso riabilitativo, con una stima iniziale di quattro o cinque settimane di assenza. L'esito della situazione resta cruciale in vista delle prossime gare e della fase di qualificazione, richiedendo un monitoraggio costante da parte dello staff tecnico e della dirigenza. La valutazione medica ha identificato una lesione al bicipite femorale che ha interessato Udogie durante la sfida contro un avversario di livello.

