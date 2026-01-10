Nello stadio del vento di Taranto il primo Trofeo Taras 2026

Dal 18 gennaio, nello “stadio del vento” di Taranto, si svolgeranno le regate della prima edizione del Trofeo Taras 2026 di vela d’altura. Le acque del Mar Grande e delle Isole Cheradi ospiteranno le competizioni, offrendo un’importante occasione per gli appassionati e gli atleti del settore. Un evento che valorizza la tradizione velica locale e promuove il turismo nautico nella regione.

Tarantini Time Quotidiano Da domenica 18 gennaio le acque del Mar Grande e quelle intorno alle Isole Cheradi saranno il campo di gara delle regate della prima edizione del Trofeo Taras 2026 di Vela d’altura dell’alto Jonio. Il Mar Grande, il cosiddetto “stadio del vento”, sarà il meraviglioso scenario naturale di un suggestivo spettacolo di vele del quale, in base alle condizioni meteo, sarà possibile vedere le partenze e i giri di boa anche dal Lungomare di Taranto! Il Trofeo Taras 2026 è organizzato da quattro Circoli velici ionici, C.V. Ondabuena, C.V. Alto Jonio, Sporting Club Pulsano e C.V. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Nello “stadio del vento” di Taranto il primo Trofeo Taras 2026 Leggi anche: È Victor il primo nato a Taranto del 2026 Leggi anche: Paris Saint Germain-Marsiglia (Trophee des champions, 08-01-2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. A Kuwait City Luis Enrique cerca il primo trofeo del 2026 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Nello “stadio del vento” di Taranto il primo Trofeo Taras 2026!. Nello 'stadio del vento' di Taranto il primo Trofeo Taras 2026 - Il Trofeo Taras 2026 è organizzato da quattro Circoli velici ionici, C. giornaledipuglia.com

Lavori, prende forma il nuovo stadio Iacovone. A febbraio pronto il primo anello - Sono già arrivati nell’area dello stadio Iacovone i primi carichi dei pilastri, prodotti da uno stabilimento vicino Milano, su cui verrà poi montata la copertura. quotidianodipuglia.it

Cantiere allo stadio “Iacovone” di Taranto. Ecco come procedono i lavori per la “casa” dei rossoblù - Ruspe, gru e mezzi pesanti sono all’interno dell’impianto sportivo che si sta rifacendo praticamente da cima a fondo. quotidianodipuglia.it

Uno strano canto si sta confondendo nella nostra città, tra il silenzio e il rumore del vento… non vorrà mica avvisarci dell’arrivo di qualcuno! Next Match vs Gallipoli 11 Gennaio, ore 14:30 stadio “R. Trevisi” Campi Salentina (Le) #pertenumerouno - facebook.com facebook

Niente neve misteriosa. Il cielo viola sopra Birmingham che ha acceso foto e teorie sui social è stato causato dalle luci rosa delle serre indoor dello stadio del Birmingham City Football Club, riflesse da nuvole basse e neve durante il passaggio della tempesta x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.