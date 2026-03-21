A Milano e oltre, si svolgono numerosi eventi che spaziano dall’arte all’architettura fino al fai-da-te. Al Museo Bagatti Valsecchi continua la mostra “Depero Space to Space”, offrendo l’opportunità di scoprire aspetti nuovi dell’arte contemporanea. La città si anima con incontri, esposizioni e iniziative che coinvolgono diverse discipline e interessi, attirando visitatori e appassionati da tutta la regione.

M ilano apre le porte dell’arte e della storia con diversi appuntamenti da non mancare. Al Museo Bagatti Valsecchi prosegue “ Depero Space to Space. La creazione della memoria ” (fino al 2 agosto): le vivaci opere futuriste di Fortunato Depero dialogano con gli arredi rinascimentali di una casa-museo dal fascino unico. E per chi ama l’arte contemporanea alla Fabbrica del Vapore le opere MACRO POP di Luca Vernizzi, trasformano l’ordinario in straordinario. La prima domenica del mese val la pena mettere in agenda, “ Domenica a Palazzo Marino ” che offre visite guidate gratuite al cuore istituzionale della città (fino al 6 dicembre). E per chi ama “il fare”, Agnona apre le porte del suo primo Knit Club. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tanti eventi a Milano e non solo, dall'arte all'architettura fino al fai-da-te

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