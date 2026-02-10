Dall’acqua l’energia pulita fai-da-te L’idea | microturbine nelle fognature

Un gruppo di ingegneri ha messo a punto un sistema per sfruttare l’energia che si trova sotto le nostre strade e nelle reti fognarie. L’idea è semplice: installare microturbine nelle tubature dell’acqua e nelle fogne, così da catturare il movimento dell’acqua e trasformarlo in elettricità. Un modo per generare energia pulita senza dover costruire impianti nuovi, sfruttando quello che già c’è sotto i nostri piedi.

Un’energia che scorre sotto terra, nascosta nelle tubature dell’acqua e nelle reti fognarie, pronta a trasformarsi in elettricità pulita. È questa l’idea al centro della proposta che l’associazione Hq Monza presenta a BrianzAcque: installare microturbine lungo i percorsi dell’acquedotto e delle fognature per produrre energia sostenibile, sfruttando una risorsa già disponibile e continua. Un progetto che si inserisce in un contesto cittadino non nuovo all’innovazione. Monza, infatti, può già vantare una certa esperienza nella produzione energetica alternativa grazie agli impianti lungo il canale Villoresi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

