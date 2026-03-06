La preghiera dei Pastori evangelici con Trump alla Casa Bianca per il successo nella guerra in Iran – Il video

Il 6 marzo 2026, diversi pastori evangelici si sono riuniti con il presidente degli Stati Uniti nello Studio Ovale della Casa Bianca per pregare insieme. La loro preghiera era rivolta al successo degli Stati Uniti nella guerra in Iran. Il video dell'evento mostra i pastori mentre recitano le loro preghiere accanto al presidente. L'incontro si è svolto in un contesto ufficiale alla Casa Bianca.

(Agenzia Vista) Usa, 06 marzo 2026 Diversi pastori evangelici hanno pregato accanto al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nello Studio Ovale della Casa Bianca per il successo degli Usa nella guerra in Iran. Alcuni di loro hanno posato le mani sul tycoon durante il momento di preghiera. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «La crisi è grave». Meloni e Crosetto al Quirinale, il faccia a faccia con Mattarella: «Il momento più difficile degli ultimi decenni» Iran, tensione alle stelle tra Tajani e Renzi. Il ministro: «Facile andare nel Golfo per fare conferenze ben pagate». E cita in latino – Il video Iran, approvata la risoluzione della maggioranza: cosa prevede. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Trump, la preghiera alla Casa Bianca: il video virale

Leggi anche: Trump, Messi e la guerra contro l’Iran: lo show alla Casa Bianca

La preghiera dei Pastori evangelici con Trump alla Casa Bianca per il successo nella guerra in Iran

Una raccolta di contenuti su Casa Bianca.

Temi più discussi: Washington, pastori pregano per Trump nello Studio Ovale; In carcere dopo 20 anni per residuo di pena; Nello Studio Ovale si prega e si impongono le mani al presidente Trump | Video; Accusato di aver ucciso il cognato, al via il processo in corte d’assise.

La preghiera dei Pastori evangelici con Trump alla Casa Bianca per il successo nella guerra in Iran(Agenzia Vista) Usa, 06 marzo 2026 Diversi pastori evangelici hanno pregato accanto al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nello Studio Ovale della Casa Bianca per il successo degli Usa nella gu ... quotidiano.net

Il conflitto in Medio Oriente si intensifica e alla Casa Bianca…si pregaUn gruppo di pastori cristiani e leader religiosi si è riunito nello Studio Ovale per pregare affinché Trump riceva protezione e forza ... dire.it

Momento particolare alla Casa Bianca: Donald Trump ha ricevuto un gruppo di pastori evangelici nello Studio Ovale. Le immagini, diffuse dal suo staff sui social, mostrano il presidente degli Stati Uniti seduto alla scrivania Resolute, con gli occhi chiusi, mentre - facebook.com facebook

Il presidente degli Stati Uniti ha accolto alla Casa Bianca l'Inter Miami, in cui gioca il fuoriclasse argentino. In pochi secondi, come se nulla fosse, alterna riferimenti alla guerra e complimenti alla "pulce". Il precedente di giugno con la Juventus x.com