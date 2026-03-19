Takaichi alla Casa Bianca | Solo Trump può portare la pace nel mondo – Il video

Takaichi si trova alla Casa Bianca e afferma che solo l'ex presidente Trump può portare la pace nel mondo. La dichiarazione viene rilasciata durante un incontro avvenuto il 19 marzo 2026. La visita si svolge negli Stati Uniti e si concentra sulle dichiarazioni di Takaichi riguardo alla figura di Trump e alla sua capacità di influenzare gli equilibri internazionali.

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