Dl carburanti | ecco come sarà il taglio delle accise con controllo speciale contro la speculazione dei prezzi

Il governo sta considerando un taglio delle accise sui carburanti per ridurre i prezzi alla pompa. È in corso un controllo speciale per contrastare la speculazione sui prezzi, mentre si definiscono i dettagli della misura. La decisione mira a intervenire direttamente sulle tariffe, con un'attenzione particolare alle modalità di applicazione e alle verifiche sul mercato. La misura dovrebbe essere presto ufficializzata.

Il governo Meloni sta valutando il taglio delle accise contro il caro-benzina. E lo farà, secondo anticipazioni fornite da Ansa, con uno speciale regime di controllo dei «fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti» che coinvolge Mr Prezzi, la Gdf, l’Antitrust. In caso di violazioni scatteranno le sanzioni e infine, se necessario, anche la magistratura «per verificare la sussistenza del reato di ‘ manovre speculative ‘». La misura è indicata in un articolo del decreto ora al vaglio di Palazzo Chigi. Sul tavolo, inoltre, per il momento, ci sarebbero risorse sotto il miliardo. Si tratterebbe di un primo pacchetto di misure a tempo – si ragiona su un orizzonte di qualche settimana – ma «siamo pronti a proseguire», se la guerra in Iran dovesse continuare. 🔗 Leggi su Open.online

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