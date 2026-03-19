Carburanti il taglio delle accise non si vede alla pompa | Mr Prezzi invia le segnalazioni alla Gdf

Le segnalazioni di irregolarità sui prezzi dei carburanti sono state numerose nel primo giorno di applicazione del taglio delle accise. Mr Prezzi ha inviato le denunce alla Guardia di Finanza, che ha confermato le prime verifiche. Le compagnie hanno iniziato a praticare sconti, ma in molti casi la riduzione non si è riflessa immediatamente sui prezzi praticati alla pompa.

Le segnalazioni erano state tante e, dopo poche ore, la conferma è arrivata anche dal governo. Parliamo delle irregolarità durante il primo giorno di tagli alle imposte che le compagnie petrolifere devono pagare. Tagli che, come ha fatto notare il Codacons, non si sono visti ai distributori, anche se stanno pagando delle accise minori (-24,4 centesimi al litro). Appunto, la conferma del governo. Del Garante per la sorveglianza dei prezzi del ministero delle Imprese, in particolare, che su indicazione dei ministri Urso e Giorgetti ha trasmesso alla Guardia di finanza la lista dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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