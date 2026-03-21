Tadej Pogacar sfata il tabù e vince la Milano-Sanremo nonostante una caduta prima della Cipressa!

Tadej Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo, nonostante una caduta avvenuta prima della salita della Cipressa. Il ciclista sloveno ha concluso la corsa in prima posizione, raggiungendo il traguardo con un tempo di circa sei ore e mezzo. La sua vittoria rappresenta un risultato importante nel suo percorso sportivo e si aggiunge a un palmarès ricco di successi.

Voleva entrare nella storia ancora di più e l’ha fatto nel modo migliore. Tadej Pogacar sfata il tabù nella Milano-Sanremo conquistando la Classicissima di Primavera con una prova spettacolare: lo sloveno, campione del mondo in carica, nonostante una clamorosa caduta, nonostante il body strappato, è riuscito a distruggere la concorrenza. Per lui è l’undicesima Monumento della carriera, manca solo la Roubaix per chiudere il cerchio. Il primo attacco, pronti-via, è stato quello giusto. In fuga Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Manlio Moro (Movistar Team), Andrea Peron (Team Novo Nordisk), David Lozano (Team Novo Nordisk), Alexy Faure Prost (Team Picnic PostNL), Dario Igor Belletta (Team Polti VisitMalta) e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tadej Pogacar sfata il tabù e vince la Milano-Sanremo nonostante una caduta prima della Cipressa! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: caduta di Pogacar prima della Cipressa! Milano-Sanremo 2026: Tadej Pogacar staccherà tutti sulla Cipressa? Van der Poel può resistere. E Ganna…È la prima Classica Monumento della stagione, forse la più attesa, visto un pronostico che resta sempre aperto a svariate soluzioni (anche se, sulla... Contenuti utili per approfondire Tadej Pogacar Pogacar trionfa a Milano-Sanremo: cade ma poi si rialza e taglia il traguardo, cosa è successoTadej Pogacar vince la 117esima edizione della Milano-Sanremo. Lo sloveno regola in una volata a due l'inglese Tom Pidcock. Per lo sloveno è il primo successo nella Classicissima. ilmessaggero.it Milano-Sanremo, maxi caduta: Pogacar perde secondi ma rientraUna maxi caduta ha coinvolto una decina di ciclisti a circa 30 chilometri dall'arrivo della classica Milano-Sanremo. A innescare la caduta sembra essere proprio Tadej Pogacar, il campione del mondo in ... msn.com