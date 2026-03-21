Alle 16.09, a 30 chilometri dall’arrivo, la corsa Milano-Sanremo 2026 è stata interrotta da una caduta di Pogacar, che si trovava prima della salita della Cipressa. Il ciclista ha perso terreno e ora deve recuperare circa 27 secondi per rimanere in corsa. La corsa si avvicina alla salita che potrebbe cambiare gli equilibri tra i corridori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09 30 km all’arrivo. Pogacar deve recuperare 27?. Fra 3 km la Cipressa. 16.08 La caduta è stata provocata proprio da Pogacar. Adesso ha il body tutto strappato all’altezza della coscia sinistra. Sta provando a rientrare. 16.08 Sembra davvero maledetta la Milano-Sanremo per Pogacar. Anche Borgo, Affini e Girmay tra i coinvolti nella caduta. 16.07 CLAMOROSO COLPO DI SCENA! Cadono diversi corridori, tra cui Pogacar, Pellizzari, Jorgenson e Van Aert! 16.07 Aspettiamoci ora una baraonda sulla Cipressa. 16.04 7 km alla Cipressa. 16.03 35 km al traguardo: 54? il gap per i battistrada. 16.03 Non ce la fa a rientrare Faure Prost. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: caduta di Pogacar prima della Cipressa!

Articoli correlati

LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: Nooijen allunga sulla Cipressa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10.

LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: gruppo compatto, attesa per la CipressaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10.

Milano-Sanremo 2025

Altri aggiornamenti su LIVE Milano Sanremo 2026 in DIRETTA...

Temi più discussi: percorso, orari e dove vederla in TV - milanosanremo.it; La Milano-Sanremo è in diretta integrale su Eurosport: dalle 9:45 su HBO Max e Discovery+; Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo; Gara ciclistica Milano-Sanremo 2026.

Diretta Live Milano-Sanremo 2026 sabato 21 marzo: la corsa si accende, il team di Pogacar forza i ritmiDiretta Live della Milano-Sanremo 2026, corsa che apre la stagione del ciclismo. Duello tra Pogacar e van der Poel. sport.virgilio.it

LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: trionfo in volata di Lotte Kopecky!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10.10 14.38 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La DIRETTA LIVE della ... oasport.it

Lotte Kopecky torna a vincere e lo fa nella grande classica della Milano Sanremo. Come sempre decisivo il Poggio dove scollinano in cinque, tra le quali l'Azzzurra Eleonora Camilla Gasparrini. Nel finale il gruppetto tiene a bada le inseguitrici e si gioca in vol facebook

Milano-Sanremo donne: vince Kopecky, terza Gasparrini. Brutta caduta per Silvestri #SkySport x.com