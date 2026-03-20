La Milano-Sanremo 2026 si avvicina e tra i principali favoriti ci sono Tadej Pogacar, che potrebbe sorprendere sulla Cipressa, e Mathieu van der Poel, che punta a mantenere il ritmo. Intanto, anche il campione italiano si prepara a dare battaglia. La corsa rappresenta la prima Classica Monumento dell’anno, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, con pronostici ancora molto aperti.

È la prima Classica Monumento della stagione, forse la più attesa, visto un pronostico che resta sempre aperto a svariate soluzioni (anche se, sulla carta, è chiuso su due nomi). Domani appuntamento con la Milano-Sanremo: sul lungomare ligure cambierà lo schema rispetto alle ultime stagioni? Due corridori attesissimi, quelli che hanno dato spettacolo nella passata stagione. Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel, che sono anche coloro che praticamente si dividono le Monumento da anni (tre Pogacar e due vdP nel 2025). Andando anche a vedere le quote dei bookmakers, il neerlandese, due volte vincitore a Sanremo, è il favorito, ma lo sloveno sembra più che mai intenzionato a sfatare questo tabù. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milano-Sanremo 2026: Tadej Pogacar staccherà tutti sulla Cipressa? Van der Poel può resistere. E Ganna…

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When Tadej Pogacar and UAE - Team Emirates rocketed up the Cipressa

Tutto quello che riguarda Milano Sanremo 2026 Tadej Pogacar...

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