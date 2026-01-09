Man of Tomorrow James Gunn copierà Zack Snyder per introdurre Wonder Woman nel DCU?

Recenti indiscrezioni suggeriscono che James Gunn potrebbe seguire l'esempio di Zack Snyder introducendo Wonder Woman nel DCU, nel sequel di Superman previsto per il 2027. Alcuni report indicano che il regista sia alla ricerca di un'attrice per interpretare una nuova versione di Diana Prince, puntando a integrare l'iconica guerriera amazzone nel nuovo universo narrativo. Questa scelta potrebbe segnare un passo importante nella rinnovata direzione della saga DC.

Secondo gli ultimi aggiornamenti relativi al sequel di Superman in uscita nel 2027, Gunn potrebbe pensare di introdurre già la nuova Diana Prince, come fatto da Snyder in passato Nelle ultime due settimane, diversi giornalisti hanno alimentato le speculazioni condividendo dettagli sul casting di Man of Tomorrow per un personaggio che assomiglia molto a Wonder Woman, e sembra che James Gunn sia davvero alla ricerca di un'attrice che interpreti una nuova versione dell'iconica guerriera amazzone nel sequel di Superman. Durante la puntata di questa settimana di The Hot Mic, il noto insider Jeff Sneider ha confermato la recente affermazione del co-conduttore John Rocha secondo cui la nuova Wonder Woman del DCU sarà effettivamente introdotta in Man of Tomorrow e che Gunn ha incontrato un numero imprecisato di attrici potenzialmente . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

