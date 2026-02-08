Supergirl | James Gunn ruba la scena al Super Bowl con la dolcezza di Krypto

Durante il Super Bowl, invece di uno spot pubblicitario, i DC Studios hanno scelto di mostrare una scena di Supergirl accompagnata da Krypto, il cane fedele. La decisione ha sorpreso molti, considerando che di solito le grandi produzioni investono milioni di dollari in pubblicità durante la partita. Questa volta, però, hanno optato per un approccio più dolce e meno appariscente, puntando sulla simpatia del cane e sulla sua presenza nel cinecomic. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori, lasciando dietro le quinte il classico rumore dei grandi spot

Niente spot costosi durante la partita: per il cinecomic Supergirl, i DC Studios hanno preferito la "sinergia canina" dell' Animal Planet. James Gunn ha infatti diffuso un nuovo promo dedicato al film in occasione del Puppy Bowl, l'evento benefico che promuove l'adozione dei cani. Al centro del filmato troviamo Krypto il Supercane, che dopo il cameo in Superman (2025) si appresta a diventare un pilastro emotivo del prossimo capitolo del DCU. Successivamente, Warner Bros. Italia ha diffuso la versione ufficiale in italiano. Nel video, Gunn (che ha partecipato all'evento insieme al suo cane Ozu) ha ribadito l'importanza di Krypto come compagno di vita di Kara, confermando che il film esplorerà il loro legame unico mentre i due aiutano la giovane Ruthye Marye Knoll a dare la caccia al malvagio Krem.

