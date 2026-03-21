Suning l’ex proprietario dell’Inter Zhang Jindong resta senza patrimonio Troppi debiti

Da juventusnews24.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Suning, la società cinese che un tempo possedeva l’Inter, si trova in difficoltà finanziarie: Zhang Jindong, suo ex proprietario, non ha più beni o patrimonio a causa di ingenti debiti accumulati. La situazione finanziaria dell’azienda ha portato alla perdita di assets e alla riduzione significativa delle risorse disponibili. La crisi di Suning ha avuto ripercussioni sulla gestione delle attività e sull’assetto patrimoniale di Zhang Jindong.

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