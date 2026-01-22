87mila studenti in classe con un coltello i dati Violenza a scuola | studente di 13 anni chiede a Chat GPT come uccidere un amico durante una lezione

Nel 2025, circa 87.000 studenti italiani tra i 15 e i 19 anni, pari al 3,5% degli iscritti alle superiori, hanno utilizzato un coltello in ambito scolastico. Dati dell’Istituto di fisiologia clinica del Cnr evidenziano una preoccupante diffusione di comportamenti violenti tra i giovani, che si manifestano anche attraverso episodi di intimidazione e aggressione. Un fenomeno che richiede attenzione e interventi mirati per promuovere un ambiente scolastico più sicuro

Nel 2025, secondo una ricerca dell’Istituto di fisiologia clinica del Cnr, circa 87?mila studenti tra i 15 e i 19 anni, pari al 3,5?% degli iscritti alle scuole superiori, hanno usato un coltello in ambito scolastico per intimidire o ferire qualcuno. Si tratta di un dato molto più alto rispetto al passato: nel 2018 la percentuale era dell’1,4?%. La stessa indagine segnala anche che 3,6?% degli studenti ha dichiarato di aver colpito un insegnante, e il 5?% di aver fatto seriamente male a qualcuno. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Paura a scuola, studente in classe con un coltello di 15 centimetriUn episodio di tensione si è verificato in un istituto superiore della Bassa Friulana, dove i carabinieri hanno rinvenuto un coltello con una lama di 15 centimetri tra i banchi di una classe. "Ecco lo studente con il coltello prima di colpire": la foto choc nella chat dei compagni di classeUna foto inquietante circola tra gli studenti dell’istituto “Chiodo” di La Spezia, mostrando uno studente con un coltello prima di un gesto violento.

