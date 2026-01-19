Studente ucciso i compagni di Aba | Minacciato da giorni gli insegnanti sapevano e sono complici Un poliziotto abbraccia il papà del 18enne

L’articolo affronta la tragica morte di Abanoud Youssef, studente di 18 anni, ucciso in circostanze ancora da chiarire. I compagni di scuola accusano gli insegnanti di conoscere le minacce rivolte a Youssef e di aver assistito passivamente. La manifestazione di protesta, inizialmente limitata, si è estesa coinvolgendo un numero crescente di studenti, evidenziando il dolore e la preoccupazione di una comunità che chiede verità e responsabilità.

Prima decine, poi centinaia. Con il passare dei minuti la protesta dei ragazzi per la morte di Abanoud Youssef, il 18enne accoltellato a morte lo scorso venerdì, è diventata enorme. I compagni e gli amici del giovane si sono radunati fuori dell'Istituto Domenico Chiodo della Spezia, dove Aba è stato colpito da Zouhair Atif. Una tragedia che poteva, secondo alcuni compagni di classe che hanno puntato il dito contro la scuola e hanno prefigurato una premeditazione da parte dell'assassino: «Gli insegnanti sapevano. Lui era già stato fermato con un coltellino svizzero davanti a scuola. Era una tragedia se non annunciata, attenzionata. 🔗 Leggi su Leggo.it

Accoltellamento La Spezia, il papà di un compagno dello studente 18enne ferito in classe: “Probabile gelosia alla base del gesto” - VIDEO

A La Spezia, un giovane di 18 anni è stato ferito in una scuola superiore. Secondo il padre di un compagno di classe, il gesto potrebbe essere stato motivato da una dinamica di gelosia, coinvolgendo anche una ragazza. L'incidente si è verificato questa mattina all’Istituto Domenico Chiodo-Einaudi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza negli ambienti scolastici.

La Spezia, studenti in piazza e davanti alla scuola del 18enne accoltellato in classe: “Giustizia per Aba”

A La Spezia, studenti e cittadini si sono riuniti per chiedere giustizia dopo l’accoltellamento dell’18enne Abanoud Youssef in classe. Cortei pacifici e veglie silenziose hanno coinvolto la comunità, profondamente scossa dall’evento. Le autorità proseguono le indagini mentre si svolgono i funerali di Aba, simbolo di un episodio che ha lasciato il segno nella città.

