L’agenda visiva come strumento operativo nei contesti educativi inclusivi

L’agenda visiva viene utilizzata nei contesti educativi inclusivi come supporto pratico per studenti con bisogni educativi speciali. Questo strumento aiuta a strutturare le attività quotidiane, favorendo l’autonomia e la comprensione delle sequenze di azioni. Educatori e insegnanti adottano questa metodologia per facilitare l’organizzazione e migliorare la partecipazione degli studenti alle attività scolastiche.

Nel panorama della didattica inclusiva contemporanea, l’utilizzo di strumenti visivi rappresenta una delle strategie più efficaci per sostenere i processi di apprendimento e di autoregolazione negli studenti con bisogni educativi speciali. In particolare, per gli alunni con disturbo dello spettro autistico, la letteratura pedagogica e neuropsicologica evidenzia come il canale visivo costituisca spesso una modalità privilegiata di accesso alle informazioni e di organizzazione dell’esperienza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Supporti educativi: nasce “Ponti Educativi”, il nuovo sistema di doposcuola inclusivi per minori con fragilità“Ponti Educativi: doposcuola inclusivi per minori con fragilità” è un progetto che coinvolge Rimini e Bellaria Igea Marina e che punta a sostenere... Ad Urbino il gioco in classe si fa serio: in partenza la quarta edizione del Master in “Game Based Learning e Gamification nei contesti educativi”All’Università di Urbino si punta sul valore del gioco: in partenza la nuova edizione del master di I livello in “Game based learning e gamification... Contenuti e approfondimenti su agenda visiva Discussioni sull' argomento L'agenda delle mostre da vedere questa settimana; L'agenda delle mostre da vedere dal 16 al 22 marzo; Pasolini domina l’agenda 2026 con il fenomeno dopostoria. Pompei in blu, agenda visiva interattiva per ragazzi con autismo o disabilità cognitivaFavorire la fruizione dell'incontro dell'Arte e dell'Archeologia con i ragazzi con autismo e/o disabilità cognitiva. È l'obiettivo dell'agenda visiva interattiva Pompei in blu - Viaggio nella casa del ... ilmattino.it Jacopo ha delle forti rigidità su alcune cose che vuole fare sempre nello stesso modo. Vai tu a spiegargli che oggi prima viene con me in bici a fare una visita medica e poi va a scuola. Santa agenda visiva, aiutaci tu! - facebook.com facebook