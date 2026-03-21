Stefano Santori | il Biohacking Coach più famoso d’Italia

Stefano Santori è riconosciuto come il biohacking coach più noto in Italia. È specializzato nel migliorare le performance attraverso tecniche di ottimizzazione biologica e ha lavorato con atleti olimpionici. Inoltre, svolge il ruolo di consulente per importanti multinazionali, tiene conferenze come speaker TEDx e ha pubblicato diversi bestseller.

Biohacker, coach di atleti olimpionici e consulente di grandi multinazionali, speaker TEDx e autore di bestseller. Lui è Stefano Santori, da oltre trent’anni impegnato nello sviluppo personale, e il più famoso Biohacking Coach in Italia. “Il Biohacking – spiega – si basa su protocolli in grado di “alterare” il corpo e il cervello e, di conseguenza, le prestazioni psicofisiche a 360 gradi”. Questo insieme di pratiche che combinano biologia e tecnologia “hackerano”, per dirla all’inglese, il proprio corpo e l’ambiente circostante per ottenere risultati che ogni persona desidererebbe raggiungere: rallentare l’invecchiamento, vivere di più, e soprattutto meglio. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Stefano Santori: il Biohacking Coach più famoso d’Italia Articoli correlati Garlasco, il popolo dei giurati: tutte le possibili verità sul delitto più famoso d’ItaliaIl delitto di Garlasco divide l’Italia tra perizie, tifoserie e nuove ipotesi: alla ricerca della verità oltre il clamore mediatico Sono diventati... Leggi anche: Garlasco, il libro sconvolgente che svela tutte le assurdità del caso più famoso d’Italia