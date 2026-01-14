Garlasco il popolo dei giurati | tutte le possibili verità sul delitto più famoso d’Italia

A Garlasco, il caso del delitto più noto d’Italia ha coinvolto l’intera comunità. Molti cittadini si sono fatti coinvolgere, assumendo ruoli di giudici e detective improvvisati. Questo fenomeno ha trasformato il paese in un punto di riferimento per chi cerca di capire le diverse interpretazioni e ipotesi sulla vicenda. In questo articolo esploreremo le varie prospettive, analizzando le possibili verità che circolano attorno a questo caso.

Sono diventati tutti «garlaschisti». Gente comune, i propri vicini di casa, la propria fidanzata, chiunque si sente ormai esperto. Tutti si sono presi a cuore una vicenda che, sviluppo dopo sviluppo, appare come la più scandalosa della storia della cronaca nera italiana. Errori su errori, nelle indagini e al processo. Revisioni, perizie «certe» e nuove perizie che ribaltano tutto. Un polverone mediatico sollevato senza precedenti. Ognuno ha i suoi colpevoli già scritti, le «tifoserie», come le chiama l’indagato Andrea Sempio. Scontri fra periti, la famiglia della vittima convinta che l’assassino sia Alberto Stasi, il colpevole designato originariamente e condannato a 16 anni di carcere. 🔗 Leggi su Panorama.it

