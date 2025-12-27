Stefano Bollani e Valentina Cenni | La musica in Tv non è solo talent e Sanremo siamo una finestra su tutto il resto
È tornato su Rai3 Via dei Matti n° 0, tra i progetti televisivi di intrattenimento e divulgazione più ambiziosi degli ultimi anni. Bollani e Cenni raccontano a Fanpage la loro visione della musica in Tv: "Quando vedi soltanto quello che ti vogliono far vedere non va bene". Alla provocazione di una ipotetica conduzione e direzione artistica di Sanremo rispondono giocando: "Se ci facessero eliminare la gara, accetteremmo volentieri". 🔗 Leggi su Fanpage.it
