La strada di Buonviaggio presenta numerosi rattoppi e buche, rendendo il transito più rischioso, specialmente per i motociclisti. Le segnalazioni evidenziano uno stato di usura che richiede interventi tempestivi per garantire sicurezza e mobilità.

"Questa è una strada veramente pericolosa, piena di rattoppi". Fioccano le segnalazioni di asfalto ammalorato lungo la strada di Buonviaggio, costellata di buche e avvallamenti che rendono rischioso il transito, soprattutto per i motociclisti. Giovanni Bocca, ex consigliere comunale arcolano, percorre ogni giorno quella strada e si fa avanti con la sua testimonianza diretta: "Dopo aver telefonato al numero verde dell’Anas, proprio per segnalare il deterioramento della strada, come cittadino e come contribuente mi trovo di nuovo costretto a mettere in evidenza la pericolosità della statale 330, in particolare nel tratto che mette in comunicazione il valico del Buonviaggio e l’abitato di Bottagna". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Buche e rattoppi sulla Buonviaggio: "La strada è sempre più pericolosa"

Approfondimenti su Buonviaggio

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Buonviaggio

Argomenti discussi: LETTORI - La Situazione del Quartiere Ardeatino Tormarancia: Interventi e Disparità; Buche stradali: la soluzione arriva dalla Gran Bretagna?; Via Torralba come la luna: tra crateri e manovre pericolose cresce la protesta dei residenti; Cartoline da Marsala, la città piena di buche.

Non solo le strade italiane sono piene di buche, in UK hanno proposto la soluzione definitiva: garanzia di 5 anni sulla riparazioneUna garanzia quinquennale sulle riparazioni delle buche potrebbe rivoluzionare la manutenzione stradale nel Regno Unito. Ecco perché è interessante la proposta ... motorbox.com

Sogni d’oro a Stagno svaniti in sette giorni: il rattoppo non reggeStagno, (Collesalvetti, Livorno) 23 gennaio 2026 Sogni d’oro a Stagno svaniti in sette giorni: il rattoppo non regge Stagno, buche sul passaggio pedonale: l’intervento tampone dura una settimana, una ... livornopress.it

Via Palomba, nel tratto che salendo si dirama in Via Cala e Via Atigliana verso Via Zatri, rappresenta uno dei peggiori esempi di degrado urbano presenti a Sorrento. Il manto stradale è un susseguirsi di buche, crateri e rattoppi indegni, tali da mettere a rischi - facebook.com facebook