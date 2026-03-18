Startlist prima prova discesa femminile Lillehammer 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Giovedì 19 marzo alle 12.30 si terrà la prima prova cronometrata della discesa libera femminile a Lillehammer, ultima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. L'evento si svolgerà sulla pista locale e sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming. Sono stati pubblicati i pettorali delle atlete italiane partecipanti alla gara.

Giovedì 19 marzo (ore 12.30) si disputerà la prima prova cronometrata della discesa libera femminile a Lillehammer, finale della Coppa del Mondo di sci alpino. La stagione è ormai giunta alle sue battute conclusive e l’appuntamento conclusivo si apre con un test all’insegna della velocità: le atlete potranno provare la pista e trovare il miglior feeling con la neve norvegese in vista della gara di sabato. Riflettori puntati su Laura Pirovano, che insegue la Sfera di Cristallo di specialità ed è attesa dal rovente duello con la tedesca Emma Aicher, la quale è in lizza anche per il trofeo generale insieme alla statunitense Mikaela Shiffrin.... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist prima prova discesa femminile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane Articoli correlati Leggi anche: Startlist prima prova discesa Zauchensee 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane Leggi anche: Startlist prima prova discesa Tarvisio 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane Una selezione di notizie su Startlist prima Temi più discussi: A che ora lo sci alpino oggi: startlist prima prova discesa Courchevel, tv, streaming; Startlist prova discesa Courchevel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani; Quando partono Franzoni, Paris e gli italiani nello prima prova di discesa a Courchevel: orari, n. di pettorale, tv; Sci alpino, sorprende Bailet nella prima prova di discesa a Courchevel. Franzoni il migliore azzurro, i big si controllano. Startlist prima prova discesa Val di Fassa 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italianeMercoledì 4 marzo (ore 11.00) andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del ... oasport.it Startlist prova discesa Courchevel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italianiMercoledì 11 marzo (ore 10.45) andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera maschile di Courchevel, evento valido per la Coppa del ... oasport.it #SciAlpino Shiffrin con il n° 3 per tentare l'allungo in coppa prima delle finali: la startlist dello slalom cruciale di Are #FISAlpine #AlpineSkiing #14Marzo #scialpinofemminile dlvr.it/TRVBCt x.com È una startlist di lusso quella della 61ª Tirreno Adriatico. Nonostante la concomitanza con la Parigi-Nizza, cominciata appena un giorno prima, alla Corsa dei Due Mari affluiranno alcuni tra i migliori talenti a livello mondiale. - facebook.com facebook