La stanchezza primaverile viene spesso attribuita a cambiamenti stagionali, ma alcuni studi suggeriscono che potrebbe essere più una percezione condivisa che un vero fenomeno biologico. La sensazione di affaticamento che si avverte in questa stagione viene collegata a fattori culturali e sociali, piuttosto che a variazioni fisiologiche o climatiche. Si tratta di un tema che coinvolge anche le abitudini e le aspettative delle persone.

La cosiddetta “stanchezza primaverile” potrebbe essere più un fenomeno culturale che biologico. È quanto suggerisce uno studio guidato da Christine Blume del Center for Chronobiology dell’Università di Basilea, realizzato con Albrecht Vorster dell’Università di Berna, pubblicato sulla rivista Journal of Sleep Research. Lo studio si è basato su un sondaggio online in cui i partecipanti sono stati contattati ogni sei settimane per un anno, a partire da aprile 2024. I ricercatori hanno valutato le risposte di 418 persone. Nel sondaggio, i partecipanti hanno dichiarato quanto si fossero sentiti esausti nelle ultime quattro settimane. È stato anche chiesto loro se avessero sonno durante il giorno e se avessero dormito bene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stanchezza primaverile? Per la scienza potrebbe essere solo un’illusione culturale

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