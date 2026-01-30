Sei un nottambulo? Il tuo cuore potrebbe essere in pericolo secondo la scienza

Se sei una persona che si sveglia tardi e si sente più attiva di sera, potresti essere tra il 50% degli italiani con cronotipo serale. La scienza ha scoperto che chi preferisce la notte potrebbe mettere a rischio il proprio cuore. Se ti riconosci in questa descrizione, è meglio fare attenzione ai segnali del corpo e valutare uno stile di vita più equilibrato.

Se la tua energia esplode quando il sole tramonta e fatichi a carburare prima di mezzogiorno, potresti far parte di quel 50% della popolazione che la scienza definisce "nottambuli" o cronotipi serali. Tuttavia, una ricerca pubblicata sul Journal of the American Heart Association lancia un allarme: chi vive di notte ha il 79% di probabilità in più di avere una salute cardiaca precaria rispetto a chi segue ritmi intermedi. L'indagine ha monitorato oltre 322.000 persone per ben 14 anni, scoprendo che la preferenza per le ore piccole si trascina spesso dietro un effetto domino di abitudini rischiose, come una dieta meno equilibrata, meno sport e una maggiore propensione al fumo.

