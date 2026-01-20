L' Alzheimer potrebbe non essere solo una malattia del cervello

L'Alzheimer viene comunemente considerato una malattia del cervello, ma recenti studi suggeriscono che potrebbe coinvolgere anche altri aspetti dell'organismo. La ricerca sulla sua origine e sui possibili trattamenti sta attraversando un momento di difficoltà, con sfide significative per trovare soluzioni efficaci. Comprendere meglio questa condizione è fondamentale per sviluppare approcci più completi e mirati alla prevenzione e alla cura.

Dopo decenni di fallimenti, la ricerca apre a nuove ipotesi: il morbo di Alzheimer potrebbe nascere da una risposta immunitaria fuori controllo La corsa a una cura per il morbo di Alzheimer, una delle malattie neurodegenerative più devastanti e diffuse al mondo, è entrata negli ultimi anni in una fase di crisi. Non solo per l’assenza di terapie efficaci, ma anche perché la ricerca è rimasta a lungo bloccata sulla cosiddetta “ipotesi amiloide”, concentrandosi sulla beta-amiloide come principale causa della malattia. Oggi oltre 50 milioni di persone nel mondo convivono con una forma di demenza, e ogni tre secondi viene diagnosticato un nuovo caso.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

