Juventus-Benfica Spalletti punta sulla continuità | pilastri confermati
Nell’attesa della sfida tra Juventus e Benfica, Spalletti conferma la linea di continuità, affidandosi ai pilastri della squadra. La partita, valida per la fase a gironi di Champions League, rappresenta un’occasione importante per i bianconeri di rafforzare le proprie possibilità di qualificazione. All’Allianz Stadium, la squadra italiana affronta un avversario di livello, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo e mantenere vive le speranze di passaggio del turno.
La Juventus si gioca molto più di una semplice vittoria europea. All’Allianz Stadium, contro il Benfica, i bianconeri cercano un successo che potrebbe indirizzare in modo quasi definitivo la corsa ai playoff di Champions League. La partita arriva in un momento di calendario compresso, senza vere pause, ma la posta in palio spinge lo staff tecnico a ridurre al minimo le rotazioni. Continuità prima delle rotazioni. La linea scelta da Luciano Spalletti va in una direzione precisa: affidarsi ai suoi uomini di riferimento, anche a costo di tirare la corda. Le indicazioni della vigilia raccontano di un undici molto simile a quello visto nell’ultima uscita di campionato, segnale di come la gara col Benfica venga letta come uno snodo centrale del percorso europeo.🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Juventus, continuità e pochi ritocchi: Spalletti prepara l’assetto anti-BenficaLa Juventus si prepara alla sfida di Champions League contro il Benfica mantenendo un approccio di continuità.
#UCL | LA DESIGNAZIONE ARBITRALE DI JUVENTUS-BENFICA Arbitro: Serdar Gözübüyük (NED); Assistenti: Patrick Inia (NED) - Rogier Honig (NED); Quarto ufficiale: Jeroen Manschot (NED); VAR: Bram Van Driessche (BEL); AVAR: Dennis Higler (NED).
