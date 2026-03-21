Il 4 a 1 sul Genk ha dato i quarti di finale di Europa League al Friburgo di Schuester che quest’oggi è impegnato sul campo del St. Pauli terzultimo in classifica. I kiezkicker vengono dallo scontro diretto perso contro il Borussia Monchengladbach, e con Colonia e Magonza capaci di fare punti sono tornati da soli in zona playout. Classifica che rimane comunque corta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - St. Pauli-Friburgo (domenica 22 marzo 2026 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

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