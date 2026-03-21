Domenica 22 marzo 2026 alle 17:30 si gioca la partita tra St. Pauli e Friburgo. Il Friburgo ha vinto 4 a 1 contro il Genk, qualificandosi ai quarti di finale di Europa League. La partita si svolge in trasferta per il Friburgo, mentre il St. Pauli si prepara ad affrontare la sfida sul proprio campo.

Il 4 a 1 sul Genk ha dato i quarti di finale di Europa League al Friburgo di Schuester che quest’oggi è impegnato sul campo del St. Pauli terzultimo in classifica. I kiezkicker vengono dallo scontro diretto perso contro il Borussia Monchengladbach, e con Colonia e Magonza capaci di fare punti sono tornati da soli in zona playout. Classifica che rimane comunque corta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - St. Pauli-Friburgo (domenica 22 marzo 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

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