St Pauli-Werder Brema domenica 22 febbraio 2026 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra St. Pauli e Werder Brema si gioca domenica alle 17:30, dopo che il bilancio delle ultime settimane mostra un aumento delle vittorie casalinghe. La partita si concentra sulla lotta per la salvezza, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali per migliorare la posizione in classifica. Blessin e Thioune preparano le rispettive formazioni, puntando su strategie offensive e difensive. La sfida promette emozioni e cambi di ritmo sul campo.

Penultina sfida in programma valevole per il turno numero 23 di Bundesliga con il St. Pauli di Blessin che affronta in casa il Werder Brema di Thioune. I kiezkicker hanno subito un altra pesante sconfitta alla BayArena di Leverkusen, con altri 4 gol al passivo dopo i 3 incassati in DFB Pokal. Terzo KO nelle ultime 4 gare che può starci, nell'attesa della gara odierna che se non.