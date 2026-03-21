Sprint TL di Lake Placid | Pellegrino secondo in qualificazione sei azzurri alla fase finale

Nella qualificazione dello sprint TL a Lake Placid, il valdostano Pellegrino si è piazzato al secondo posto dietro a Chanavat, con Klæbo assente. Tra gli italiani, Carollo, Graz, Barp e Mocellini sono riusciti a qualificarsi per la fase finale. La gara ha visto complessivamente sei azzurri avanzare alle fasi decisive della competizione.

Il valdostano chiude alle spalle di Chanavat con Klæbo assente. Carollo, Graz, Barp e Mocellini tutti qualificati. Al femminile passa Cassol, fuori De Martin Pinter e Ganz Sei azzurri staccano il pass per la fase finale dell’ultima sprint stagionale di Coppa del Mondo di sci di fondo a Lake Placid, negli Stati Uniti. La gara in tecnica libera prenderà il via alle ore 18. Federico Pellegrino chiude secondo nel turno di qualificazione maschile, alle spalle del francese Chanavat, in una gara senza il grande favorito Johannes Klæbo, assente. Completano la qualificazione azzurra Martino Carollo undicesimo, Davide Graz diciannovesimo, Elia Barp ventunesimo e Simone Mocellini ventiquattresimo: tutti e cinque i rappresentanti italiani al via accedono alla fase finale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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