LIVE Sci di fondo Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA | Pellegrino secondo in qualificazione! Con lui altri cinque azzurri ai quarti

Da oasport.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le qualificazioni dello sprint di sci di fondo a Lake Placid 2026, Pellegrino si è piazzato secondo, assicurandosi un posto nei quarti di finale. Al suo fianco sono entrati altri cinque atleti italiani, mentre tra i qualificati figurano anche concorrenti provenienti da diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Norvegia e Svezia. La competizione continua con i quarti di finale in programma più tardi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21. Questi gli altri qualificati: Schoonmaker, Carollo, Chappaz, Grond, Pueyo, Grahn, Johansson, Evensen, Graz, Alder, Barp, McMullen, Stoelben, Mocellini, Amundsen, Eon, Keck, Masson, Vuorinen, Moser 16.19: Dovrebbero essere tutti e cinque qualificati gli azzurri anche se mancano ancora molti atleti al traguardo. Questa la top 10: Chanavat, Pellegrino, Heggen, Schumacher, Ogden, Young, Riebli, Naeff, Tuz, Northug 16.16: Amundsen e Stenshagen sono dietro agli azzurri 16.14: Rischiano Barp e Mocellini, rispettivamente 20mo e 21mo 16.13: Chanavat al comando davanti a Pellegrino 16.12: PELLEGRINO IN TESTA! Ogden quarto, Young quinto, Schoonmaker nono. 🔗 Leggi su Oasport.it

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