LIVE Sci di fondo Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA | Pellegrino secondo in qualificazione! Con lui altri cinque azzurri ai quarti

Durante le qualificazioni dello sprint di sci di fondo a Lake Placid 2026, Pellegrino si è piazzato secondo, assicurandosi un posto nei quarti di finale. Al suo fianco sono entrati altri cinque atleti italiani, mentre tra i qualificati figurano anche concorrenti provenienti da diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Norvegia e Svezia. La competizione continua con i quarti di finale in programma più tardi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21. Questi gli altri qualificati: Schoonmaker, Carollo, Chappaz, Grond, Pueyo, Grahn, Johansson, Evensen, Graz, Alder, Barp, McMullen, Stoelben, Mocellini, Amundsen, Eon, Keck, Masson, Vuorinen, Moser 16.19: Dovrebbero essere tutti e cinque qualificati gli azzurri anche se mancano ancora molti atleti al traguardo. Questa la top 10: Chanavat, Pellegrino, Heggen, Schumacher, Ogden, Young, Riebli, Naeff, Tuz, Northug 16.16: Amundsen e Stenshagen sono dietro agli azzurri 16.14: Rischiano Barp e Mocellini, rispettivamente 20mo e 21mo 16.13: Chanavat al comando davanti a Pellegrino 16.12: PELLEGRINO IN TESTA! Ogden quarto, Young quinto, Schoonmaker nono. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: Pellegrino secondo in qualificazione! Con lui altri cinque azzurri ai quarti Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: Cassol ai quarti! Niente Klaebo, Pellegrino sogna l’addio sul podio LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: Pellegrino sogna un’ultima ciliegina da podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera da Lake Placid... Approfondimenti e contenuti su LIVE Sci di fondo Sprint tl Lake Placid... Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: vincono Karlsson ed Hedegart, grande gara di Carollo; LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: commovente Pellegrino, solido Barp! Klaebo ipoteca il ‘tris di coppe’; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed Evensen; Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins trionfale nella sua ultima stagione. LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: niente Klaebo, Pellegrino sogna un’ultima ciliegina da podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:45 NON C'E' KLAEBO! Liberi tutti. Heggen favoito, ma Pellegrino può farci emozionare e salire l'ultima volta ... oasport.it Sci di fondo oggi in tv, sprint tl Lake Placid 2026: orari, programma, streamingGiornata senza Klaebo, ma con tanti temi sprint, quella che va in scena a Lake Placid per l'ultima gara veloce della Coppa del Mondo di sci di fondo in ... oasport.it Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di sci di discesa libera x.com Sci di fondo – Per Nilsson lascia la guida della Germania: è Torstein Dagestad nuovo allenatore della nazionale facebook