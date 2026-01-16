Grattacielo l' appello degli sfollati | Senza Palapalestre siamo per strada ci serve un tetto
Dopo l’incendio al Grattacielo di via Felisatti, la torre B è stata dichiarata inagibile, lasciando molte famiglie senza sistemazione stabile. Gli sfollati chiedono un tetto sicuro, sottolineando la necessità di soluzioni abitativas alternative. La situazione evidenzia l’urgenza di interventi concreti per garantire un’abitazione dignitosa a chi si trova in difficoltà a causa di questa emergenza.
Dopo l'incendio al Grattacielo, l'emergenza abitativa si fa sempre più importante. La torre B dell'edificio di via Felisatti è stata, infatti, dichiarata inagibile, costringendo decine di residenti a 'migrare' verso il Palapalestre o case di amici e parenti.
