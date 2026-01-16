Grattacielo l' appello degli sfollati | Senza Palapalestre siamo per strada ci serve un tetto

Dopo l’incendio al Grattacielo di via Felisatti, la torre B è stata dichiarata inagibile, lasciando molte famiglie senza sistemazione stabile. Gli sfollati chiedono un tetto sicuro, sottolineando la necessità di soluzioni abitativas alternative. La situazione evidenzia l’urgenza di interventi concreti per garantire un’abitazione dignitosa a chi si trova in difficoltà a causa di questa emergenza.

