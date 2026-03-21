L’attenzione si concentra sulla partita tra Juventus e Sassuolo, prevista nonostante la recente epidemia di pertosse tra alcuni membri della squadra. La preoccupazione principale riguarda il possibile impatto sulla salute dei giocatori e sulla continuità del campionato. La sfida si svolgerà comunque, anche se si teme che l’epidemia possa influire sull’andamento dell’incontro e sulla partecipazione di alcuni atleti.

È un rischio far giocare la partita. In alcuni calciatori del Sassuolo potrebbe essere in fase di incubazione e contagiare i tre juventini convocati in Nazionale: Gatti, Cambiaso e Locatelli Db Debrecen (Ungheria) 08092025 - qualificazioni Mondiali 2026 Italia-Estonia foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Gennaro Gattuso È una buona idea giocare Juventus-Sassuolo nonostante l’epidemia abbia colpito la squadra che fu creata da Squinzi? Lo scopriremo solo vivendo. Di certo è un rischio giocarla questa sera col focolaio in corso nello spogliatoio della squadra di Grosso. È un rischio per la Juventus, per i suoi calciatori e relativi familiari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Speriamo che la pertosse non arrivi in Nazionale, altrimenti Juventus-Sassuolo rovinerà il Mondiale

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