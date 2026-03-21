Speriamo che la pertosse non arrivi in Nazionale altrimenti Juventus-Sassuolo rovinerà il Mondiale

Da ilnapolista.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attenzione si concentra sulla partita tra Juventus e Sassuolo, prevista nonostante la recente epidemia di pertosse tra alcuni membri della squadra. La preoccupazione principale riguarda il possibile impatto sulla salute dei giocatori e sulla continuità del campionato. La sfida si svolgerà comunque, anche se si teme che l’epidemia possa influire sull’andamento dell’incontro e sulla partecipazione di alcuni atleti.

È un rischio far giocare la partita. In alcuni calciatori del Sassuolo potrebbe essere in fase di incubazione e contagiare i tre juventini convocati in Nazionale: Gatti, Cambiaso e Locatelli Db Debrecen (Ungheria) 08092025 - qualificazioni Mondiali 2026 Italia-Estonia foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Gennaro Gattuso È una buona idea giocare Juventus-Sassuolo nonostante l’epidemia abbia colpito la squadra che fu creata da Squinzi? Lo scopriremo solo vivendo. Di certo è un rischio giocarla questa sera col focolaio in corso nello spogliatoio della squadra di Grosso. È un rischio per la Juventus, per i suoi calciatori e relativi familiari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

speriamo che la pertosse non arrivi in nazionale altrimenti juventus sassuolo roviner224 il mondiale
© Ilnapolista.it - Speriamo che la pertosse non arrivi in Nazionale, altrimenti Juventus-Sassuolo rovinerà il Mondiale

Articoli correlati

Epidemia di pertosse, Sassuolo in allarme per il match contro la Juventus: “Giocatori isolati da 3 giorni”Alla vigilia del match con la Juventus, in programma all’Allianz Stadium alle 20.

Sassuolo, sei giocatori con la pertosse: la Juventus gongola, disperato il popolo del FantacalcioIn un calcio che ormai sembra aver visto di tutto, tra algoritmi, VAR e stadi futuristici, il Sassuolo riscopre improvvisamente il fascino (si fa per...

David segna in Sassuolo - Juventus e… * ASSURDO * #calcio #juventus #sassuolo #SerieA

Video David segna in Sassuolo - Juventus e… * ASSURDO * ?? #calcio #juventus #sassuolo #SerieA

Una selezione di notizie su Speriamo che la pertosse non arrivi in...

Temi più discussi: Serie A: focolaio di pertosse, il Sassuolo decimato contro la Juve; Sassuolo, pertosse tra i giocatori e squadra decimata per la Juve: Informata la Lega Serie A; Emergenza Sassuolo alla vigilia della Juve: 6 giocatori isolati per pertosse; Juventus-Sassuolo rinviata per i casi di pertosse? Informata la Lega Serie A, cosa succede e la decisione finale sulla partita.

Speriamo che la pertosse non arrivi in Nazionale, altrimenti Juventus-Sassuolo rovinerà il MondialeÈ una buona idea giocare Juventus-Sassuolo nonostante l’epidemia abbia colpito la squadra che fu creata da Squinzi? Lo scopriremo solo vivendo. Di certo è un rischio giocarla questa sera col focolaio ... ilnapolista.it

Sassuolo, caso di pertosse: le news in diretta in vista della JuveÈ una partita difficile contro una squadra forte e in salute. Così nella conferenza stampa della vigilia Fabio Grosso ha parlato del match con la Juve. Raccontando come siano stati gli ultimi giorni ... sport.sky.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.