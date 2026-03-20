Sei giocatori del Sassuolo sono risultati positivi alla pertosse, una notizia che ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La Juventus, invece, guarda con soddisfazione alla situazione, mentre i fan del Fantacalcio si trovano a dover riconsiderare le proprie strategie. La vicenda si aggiunge alle numerose novità che caratterizzano il calcio di oggi, tra emergenze sanitarie e cambiamenti improvvisi.

In un calcio che ormai sembra aver visto di tutto, tra algoritmi, VAR e stadi futuristici, il Sassuolo riscopre improvvisamente il fascino (si fa per dire) dell’Ottocento. Non è un nuovo schema tattico di Fabio Grosso, ma un ritorno alle origini della medicina: la pertosse. Proprio alla vigilia della sfida contro la Juventus, il club neroverde si ritrova a gestire un focolaio che sembra uscito da un sussidiario delle elementari più che da un report medico della Serie A. Mentre lo staff sanitario isola i “sospetti”, si parla di sei giocatori colpiti, l’eco del colpo di tosse rimbalza violentemente sui social. Se per i medici si parla di profilassi, per il popolo del web la diagnosi è un’altra: il ritorno prepotente dello « Scansuolo ». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sassuolo, sei giocatori con la pertosse: la Juventus gongola, disperato il popolo del Fantacalcio

Articoli correlati

Leggi anche: Focolaio di pertosse nel Sassuolo, isolati sei giocatori: ansia per la partita di domani contro la Juventus

Pertosse al Sassuolo Calcio, sei giocatori isolatiModena, 30 marzo 2026 – Un caso di pertosse diagnosticata e altri cinque con sintomatologia compatibile all’interno della squadra.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sassuolo sei giocatori con la pertosse...

Temi più discussi: Sassuolo, focolaio di pertosse alla vigilia della Juve: isolati sei casi nel gruppo squadra; Serie A: 6 giocatori squalificati, multe a Milan e Inter; Juventus-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Serie B: sei giocatori squalificati dal giudice sportivo.

Sassuolo, sei giocatori con la pertosse: gongolano la Juventus. Disperato il popolo del FantacalcioIn un calcio che ormai sembra aver visto di tutto, tra algoritmi, VAR e stadi futuristici, il Sassuolo riscopre improvvisamente il fascino (si fa per ... panorama.it

Sassuolo, sei giocatori isolati per pertosseUn caso è stato accertato tramite diagnosi, per gli altri ci sarebbero sintomi compatibili. Tutto il gruppo squadra sottoposto alla profilassi ... rainews.it

Il Sassuolo che comunica di avere la pertosse in squadra mi ricorda qualcosa del passato ma a questo giro si dovrebbe giocare... #Juventus #sassuolo -#seriea - facebook.com facebook

#Grosso sul focolaio di pertosse al #Sassuolo: "Settimana particolare e difficile" x.com