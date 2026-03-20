Sassuolo sei giocatori con la pertosse | la Juventus gongola disperato il popolo del Fantacalcio

Da panorama.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei giocatori del Sassuolo sono risultati positivi alla pertosse, una notizia che ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La Juventus, invece, guarda con soddisfazione alla situazione, mentre i fan del Fantacalcio si trovano a dover riconsiderare le proprie strategie. La vicenda si aggiunge alle numerose novità che caratterizzano il calcio di oggi, tra emergenze sanitarie e cambiamenti improvvisi.

In un calcio che ormai sembra aver visto di tutto, tra algoritmi, VAR e stadi futuristici, il Sassuolo riscopre improvvisamente il fascino (si fa per dire) dell’Ottocento. Non è un nuovo schema tattico di Fabio Grosso, ma un ritorno alle origini della medicina: la pertosse. Proprio alla vigilia della sfida contro la Juventus, il club neroverde si ritrova a gestire un focolaio che sembra uscito da un sussidiario delle elementari più che da un report medico della Serie A. Mentre lo staff sanitario isola i “sospetti”, si parla di sei giocatori colpiti, l’eco del colpo di tosse rimbalza violentemente sui social. Se per i medici si parla di profilassi, per il popolo del web la diagnosi è un’altra: il ritorno prepotente dello « Scansuolo ». 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Sassuolo, sei giocatori con la pertosse: la Juventus gongola, disperato il popolo del Fantacalcio

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