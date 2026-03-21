Prima della partita tra Juventus e Sassuolo, l’allenatore della squadra torinese ha commentato le strategie per affrontare i neroverdi, indicando che si concentreranno sullo sfruttamento delle qualità di Boga. Ha inoltre evidenziato le difficoltà di Vlahovic, che avrebbe avuto problemi durante l’ultimo periodo. Rispondendo alle assenze di alcuni giocatori, ha spiegato come intende adattare la formazione per questa sfida di campionato.

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© Calcionews24.com - Spalletti prima di Juve Sassuolo: «Cercheremo di sfruttare Boga, Vlahovic ha sofferto molto. E sulle loro assenze rispondo così»

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