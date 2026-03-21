L'allenatore del Sassuolo ha commentato l'importanza dell'ordine difensivo e della coesione della squadra prima della partita. Ha evidenziato che il team ha un’identità chiara e necessita di mantenere una buona organizzazione in campo. Inoltre, ha menzionato la presenza di più attaccanti disponibili in attacco, specificando che ci sono diverse opzioni tra cui scegliere per la formazione.

Spalletti a DAZN: «Il Sassuolo ha un’identità ben precisa, c’è da stare ordinati». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juve prima del Sassuolo. Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida Juve-Sassuolo. Le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO COME VA – « Va bene, quando siamo in uno stadio come questo, circondato da quest’affetto, abbiamo scelto di fare questa vita » IL SASSUOLO – « Le insidie sono quello che ha creato il suo allenatore, ha un’identità ben precisa, è una delle squadre più forti quando recuperano palla, se sei sulla loro trequarti, c’è da stare ordinati, anche se poi dobbiamo attaccare perché dobbiamo fare goal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a DAZN: «Il Sassuolo ha un’identità ben precisa, c’è da stare ordinati. Vlahovic? Oggi abbiamo l’imbarazzo della scelta»

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